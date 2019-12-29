هجوم الضالع وتعليق "مسيرة العودة".. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" ليوم الأحد، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تتابعون: ظهور إرهابيين سوريين موالين لتركيا في طرابلس الليبية، وفلسطينيون: "قطر وحماس" وراء تعليق فعاليات مسيرة العودة بغزة، وحكومة لبنان المرتقبة.. محاصصة بقناع "تكنوقراطي" بين حلفاء حزب الله، وأكثر من 30 قتيلا وجريحا في هجوم إرهابي بالضالع جنوبي اليمن.



كما تقرأون: كيم يجتمع بقادة الحزب الحاكم قبل انقضاء مهلته لواشنطن، والحزب الحاكم بموريتانيا يعقد مؤتمره العام لاختيار رئيسه الجديد، وإيران ترفض الإفراج عن الأسترالية المضربة عن الطعام بسجونها، وحملة جو بايدن الانتخابية تكشف عن أسماء الممولين، ورئيس وزراء إيطاليا يختار مرشحين لحكومته ويحدد سياسة 2020.

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وفي الاقتصاد تتابعون: بخطة استباقية.. هكذا واجهت الصين الخلاف التجاري مع أمريكا، وتوقعات باستمرار تباطؤ قطاع الاتصالات الأوروبي في 2020، والإمارات تتقدم إلى المركز السادس عالميا في احتياطي النفط.

رياضيا تطلّعون على: عودة رونالدو وصفقة السيتي.. أبرز 5 "مقالب" في "يوم الكذب" الإسباني.

وفي الفن تقرأون: 5 سلاسل أفلام ومسلسلات جماهيرية ودعها المشاهدون في 2019.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات وغيرها.

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