اردوغان_ينقل_سوريين_الى_ليبيا يؤكد التدخل التركي في الشأن الليبي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أكد هاشتاج "أردوغان ينقل سوريين إلى ليبيا" التدخل التركي في الشأن الليبي، في إطار إستراتيجية تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خليفة للمسلمين من خلال استغلال اتفاقية غير قانونية وقعت مع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطنى الليبي.
وأكد مغردون، أن عملية إرسال قوات سورية مواليه لأردوغان إلى ليبيا أمر مرفوض حتميًا، لافتين إلى أن تدخلات أردوغان تثبت أن التاريخ يعيد نفسه لمحاولة تركيا فى توسع نفوذها فى المنطقة العربية كما فعل العثمانيين من جرائم بشعة فى حق الدول العربية.
ويرى مغردون أن أردوغان يريد اشعال فتيل حرب اقليمية بارسال قواته إلي ليبيا، مطالبين الدول العربية بالتصدى لخطر الإرهاب الذى يهدد أمن وأستقرار المنطقة العربية .
وبالتزامن أعلن نشطاء تونسيون رفضهم لمحاولات أردوغان جر بلادهم إلى صراعات إقليمية يمكن أن تكون لها تداعيات خطيرة على الأمن القومي لتونس ومصالحها الاستراتيجية.
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