شكرا لقرائتكم السعودية.. أمن الدولة يكشف تفاصيل مقتل إرهابيين في الدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدرت رئاسة أمن الدولة في السعودية، الأحد، بياناً حول العملية الأمنية في الدمام الأسبوع الماضي، مؤكدة توفر المعلومات حول ترتيبات لتنفيذ عمل إرهابي وشيك.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة بأن العملية الأمنية بالدمام استهدفت عناصر كانت تعد لتفجير سيارة مفخخة.

من الأسلحة المضبوطة

وأضاف أن القتيلين الإرهابيين كانا يستقلان سيارة ورفضا تسليم نفسيهما، وقاما بالتحصن داخل مبنى في حي العنود بالدمام.

وقال إن "الإرهابيين القتيلين هما أحمد عبدالله سويد وعبدالله حسين النمر (سعوديا الجنسية)، والقبض على مطلوب ثالث والتحقيقات تقتضي عدم الإعلان عن اسمه".

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من المضبوطات

وأضاف أنه تم "ضبط 5 كلغ من مادة RDX شديدة الانفجار في سيارة معدة للتفجير، وضبط سلاح رشاش ومسدسين وذخيرة حية في سيارة الإرهابيين".

وأعلنت رئاسة أمن الدولة أنها مستمرة في "تعقب العناصر التي تتلقى إملاءات من جهات خارجية".

السيارة المضبوطة

وكان مراسل "العربية" في السعودية قد أفاد، الأربعاء الماضي، بتنفيذ قوات الأمن عملية أمنية في الدمام شرق السعودية أسفرت عن مقتل اثنين من المطلوبين أمنياً.

وأظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي السعودية، يبدو أنه جرى تصويره من نافذة إحدى البنايات القريبة من مكان الواقعة في حي العنود، عدداً من سيارات قوات الأمن السعودية، بينما تسمع طلقات الرصاص مع الإرهابيَيْن اللذين أعلن فيما بعد عن مقتلهما في المواجهة مع القوى الأمنية.