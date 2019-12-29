لاريجاني: أميرکا تبحث عن النفط السوري فقط والأزمة السورية انتهت

أعلن رئيس ​مجلس الشورى​ الإسلامي ال​إيران​ي ​علي لاريجاني​، خلال استقباله وفدا من شیوخ ​العشائر​ السورية، ان "​الولايات المتحدة الأميركية​ تبحث عن ​النفط​ السوري فقط، و​الأزمة السورية​ انتهت"، مشيراً الى "أهمية صياغة الدستور من قبل الشعب، و​الشعب السوري​ لا يحتاج إلى ولي، ويجب أن يكون قادرا على صياغة دستور بلاده والتصديق عليه دون ضغط خارجي، وذلك في الوقت الذي لا ترغب فيه بعض الدول بأن تكون هذه ​الدولة​ هادئة وتسببت في الكثير من الأضرار"، لافتاً الى ان "دور ​سوريا​ كان مؤثرا للغاية خلال العقود الماضية في تیار ​المقاومة​ ولحسن الحظ، فإن شيوخ القبائل لديهم تقییم مناسب للوضع في الظروف الحرجة الراهنة في سوريا، ويدركون مؤامرات بعض البلدان ضدهم"، موضحاً ان "التعاون بین إيران وتركيا وروسيا کان مثمراً للغاية في إطار هذه المفاوضات".

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