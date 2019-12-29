مكية اعلن توقيع جميع مراسيم الترقيات التي وردت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء

اعلن الأمين العام ل​مجلس الوزراء​ القاضي ​محمود مكية​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "اكتمال اليوم توقيع جميع مراسيم الترقيات التي وردت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وشملت مختلف ​الأجهزة الأمنية​ ومن مختلف الرُتَب". وأضاف: "مبروك للسادة الضباط حماة الوطن وسياجه المنيع".

تجدر الاشارة الى أن الترقية شملت العقداء في ​قوى الأمن الداخلي​ و​الامن العام​ و​أمن الدولة​ بإستثناء عقداء ​الجيش​ الذين لم ترد مراسيم ترقياتهم إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء.

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