مكية اعلن توقيع جميع مراسيم الترقيات التي وردت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء

اعلن الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "اكتمال اليوم توقيع جميع مراسيم الترقيات التي وردت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وشملت مختلف الأجهزة الأمنية ومن مختلف الرُتَب". وأضاف: "مبروك للسادة الضباط حماة الوطن وسياجه المنيع".
تجدر الاشارة الى أن الترقية شملت العقداء في قوى الأمن الداخلي والامن العام وأمن الدولة بإستثناء عقداء الجيش الذين لم ترد مراسيم ترقياتهم إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء.
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