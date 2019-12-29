رد عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبدالله​ على عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​جورج عطالله​، معتبرا انه "لا أفهم انفعال زميلي جورج، ونحن في أجواء أعياد وتسامح، والتذكير بالحروب، ومنها حرب الالغاء الذي قادها زعيمه،وأعتقد أن وقودها كانوا مسيحيين،لن تشفي غليل المواطنين في هذا الزمن الصعب. واذا اقتضت الضرورة فتح السجون، فسنفتح معها المصحات".

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كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: اذا اقتضت الضرورة فتح السجون فسنفتح معها المصحات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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