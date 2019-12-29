اشار رئيس ​حزب التوحيد العربي​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "بدل أن يوعز وزير الاتصالات في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​محمد شقير​ لعناصر ​الأمن​ بالإعتداء على ​المتظاهرين​ كان عليه إجابتهم حول مخالفات شركتي الخليوي المطلوب عدم التجديد لهم لأن مخالفاتهم رائحتها تزكم الأنوف".

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: كان على شقير اجابة المتظاهرين حول مخالفات شركتي الخليوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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