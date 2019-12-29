رعد: البعض يريد أن يزج المقاومة في ما لا تريده

أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​محمد رعد​ أن "البعض يريد أن يزج ​المقاومة​ في ما لا تريده، لكن هو يريد أن يورطها وهي تريد أن تمارس دورا ايجابيا حتى لا يقع سقف البلد على الجميع، ومن يريد أن يخاف يجب أن يخاف من عدم تشكيل ​الحكومة​، لأن هذا الأمر يؤدي إلى الفوضى، وعندما يذهب البلد إلى الفوضى سيتحكم به الأقوياء".

وشدد رعد خلال احتفال تأبيني أقيم في ​بلدة يحمر الشقيف​ ​النبطية​، على أن "دورنا الآن كمقاومة هو عبارة عن جدار يسقط ونحن نسنده ونحاول أن نرممه لكن هناك أشخاصا ما زالوا يدفشون هذا الجدار لكي يسقط فهذه قصتنا مع الحكومة التي تتشكل".

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