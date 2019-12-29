أكد وزير ​الدولة​ لشؤون التجارة الخارجية في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​حسن مراد​ أن "ابناء ​البقاع​ الذين تميز تاريخهم بالأصالة والوعي والعيش المشترك، والذين عانوا وما زالوا من التهميش والإهمال لحقوقهم في الهواء النقي و​المياه​ النظيفة و​الزراعة​ الخصبة والمواقع المرموقة في الدولة،مطالبون اليوم بالمزيد من الانفتاح على بعضهم والالتفات إلى المصلحة الوطنية العليا ومحاسبة الذين اعتبروا البقاع درجة ثالثة ورفضوا الحوار والتعاون مع ابنائه من اجل مصلحتهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر مراد: اهالي البقاع مطالبون بالالتفات إلى المصلحة الوطنية العليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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