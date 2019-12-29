العثور على الشابين اللذين فقدا قبالة معمل الجية على قيد الحياة

عثرت ​وحدة الانقاذ البحري​ التابعة للدفاع المدني على الشابين اللذين فقدا صباحا اثناء ممارستهما هواية الغطس لصيد السمك قبالة معمل ​الجية​ الحراري، وهما على قيد ​الحياة​ وبصحة جيدة، ويبدو ان الرياح البحرية جرفتهما الى عرض البحر.

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