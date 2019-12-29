اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​فادي علامة​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "ربما لا يكفي كلام الإدانة والتضامن مع الصيادلة نتيجة تكرار عمليات الإعتداء على أصحاب هذه المهنة الإنسانية والإجتماعية أكثر من كونها تجارية"، اضاف "ندعو ​وزارة الداخلية والبلديات​ لإيجاد الآلية اللازمة لتأمين الحماية المطلوبة والتي قد يكون تكثيف الدوريات الليلية حلاً يساهم بتعزيز ​الأمن​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر علامة: كلام الإدانة والتضامن مع الصيادلة نتيجة تكرار عمليات الإعتداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.