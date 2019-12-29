دعموش: البعض يراهن على إفشال مهمة الرئيس المكلف وإسقاطه في الشارع

رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في "​حزب الله​" الشيخ علي دعموش، أن "المرحلة التي يمر بها ​لبنان​ تحتاج الى وجود حكومة اليوم قبل الغد، من دون أي تأخير أو تعطيل في تشكيلها"، مشددا على ان "الرئيس المكلف ​حسان دياب​ يبذل جهودا حثيثة لإنجاز هذا الاستحقاق بالسرعة المطلوبة ويمد يده للجميع، وعلى القوى أن تلاقيه بتسهيل مهمته والتعاون معه والمشاركة في تحمل المسؤولية، ليتمكن من ​تشكيل الحكومة​ في أسرع وقت".

وخلال احتفال تأبيني في بلدة أنصارية، اوضح دعموش ان "القوى السياسية اختارت حسان دياب شخصية مستقلة ل​رئاسة الحكومة​، وهو لم يقدم على هذه الخطوة إلا بعد أن استنفد كل المحاولات لإقناع رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ بترؤس الحكومة أو تسمية شخصية من قبله، وبعد إنجاز التكليف قدمنا وما زلنا، كل التسهيلات لتأمين مشاركة الجميع في تحمل المسؤولية الوطنية، إلا أن القوى الاخرى تحاول التنصل من المشاركة، وبعضهم مصر على العرقلة ويراهن على إفشال مهمة الرئيس المكلف وإسقاطه في الشارع"، لافتاً الى ان "المطلوب اليوم تغليب مصلحة لبنان على ما عداها، فهل مصلحة لبنان في توتير الشارع، ومنع قيام حكومة منسجمة لمجرد أنها من خارج الإطار التقليدي وإغراق البلد بالفراغ والفوضى والتسبب بمزيد من الأزمات والمشاكل للشعب؟"