شكرا لقرائتكم خبر عن مشادة بين برلمانى ووكيل "صحة القليوبية" حول موعد افتتاح مستشفى القناطر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد وفد البرلمان المشكل من لجنتى السياحة والطيران المدنى والإدارة المحلية بالبرلمان، مستشفى القناطر الخيرية المركزى، حيث شاهد الوفد على الطبيعة ما يجرى من إنشاءات داخل المستشفى ونسب التنفيذ بها وحجم الأعمال، واستمع الوفد للمهندس الاستشارى للمشروع الذى أكد على انتهاء الأعمال فى أغسطس 2020، فى حال استمرار التدفقات المالية وفقا للبرنامج الزمنى، بحضور الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

ومن جانبها أكدت الدكتور شيرين فراج عضو وفد البرلمان، أن تصميم مبنى المستشفى غير مطابق للمواصفات، وأنها متأكدة أنه سيتم إجراء تعديلات وتكسير جدران بالمبنى لدخول المعدات الطبية، وهو ما يعد إهدارا للمال العام، ولابد من دراسة هذه التعديلات قبل الانتهاء من التشطيبات النهائية للمستشفى، مشيرة إلى أنها تتوقع عدم استلام وزارة الصحة للمبني.

ومن جانبه دخل النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، فى مشادة ساخنة مع وكيل وزارة الصحة بالقليوبية الدكتور حمدى الطباخ، عندما سأله عن موعد انتهاء الأعمال وفقا للبرنامج الزمنى ونسب التنفيذ، ولم يرد "الطباخ" بأية اجابات وأن هذا عملا فنيا لا علاقة له به، وهو ما استفز النائب فرد عليه قائلا "أنت وكيل الوزارة ولابد أن تعرف كل شئ، ولاحظ إنك بتكلم لجنة برلمانية، ولابد أن يكون لديك جميع المعلومات".

ومن جانبه أكد حاتم عبد الحميد عضو البرلمان بالقليوبية، أن المستشفى تم بدء الأعمال بها منذ 4 سنوات وحتى الآن لم يتم الانتهاء منها، على الرغم من وعود المسؤولين المتكررة، بانتهاء الأعمال بالمستشفى فى الأول من يناير الماضى للعام الحالى، ثم تأكيد الدكتور حمدى الطباخ أمام لجنة الصحة بالبرلمان بانتهاء الأعمال فى الأول من أبريل 2019، إلا أن كل ذلك لم يتم وهو ما جعل النائب محمد عبده يرد عليه قائلا "دا الأعمال بالمستشفى لو خلصت خلال سنة من الآن يبقى ربنا بيحبكبوا".

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