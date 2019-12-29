شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصحفيين العرب ينعى وفاة مصطفى العلوى شيخ الصحافة المغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى

الاتحاد العام للصحفيين العربشيخ الصحافة المغربية مصطفى العلوى والذى توفى عن عمر ناهز 83 عاماً، أثر صراع طويل مع المرض، مضيفا أن الراحل ولد فى عام 1936 بمدينة فاس وعمل لسنوات طويلة فى مجال الصحافة الوطنية المغربية وأغنا كثيراً، خصوصاً أنه عاصر أجيالاً مختلفة بينهم ثلاثة ملوك الراحل الملك محمد الخامس والراحل الملك حسن الثانى والعاهل المغربى الحالى الملك محمد السادس .

وتابع الاتحاد فى بيان له :"نذر كل سنوات حياته لمهنة الصحافة من أجل خدمتها وتدرج فيها ليصبح مديراً عاماً ورئيس تحرير جريدة « الاسبوع الصحفي » التي أشتهر من خلالها بعموده « الحقيقة الضائعة » ،يعد مصطفي العلوي من الصحفيين المؤسسين للنقابة الوطنية للصحافة المغربية سنة 1963صدر للعلوي عدة مؤلفات من بينها « الأغلبية الصامته » فى المغرب سنة 1970 ، ثم « مذكرات صحفي وثلاثة ملوك » التي نشرها عام 2011 ، و « الحسن الثاني الملك المظلوم » ".

واعتبر الاتحاد العام للصحفيين العرب وفاة الراحل مصطفى العلوى خسارة كبيرة للصحافة العربية والمغربية ويتقدم الاتحاد العام للصحفيين العرب بخالص تعازيه إلى النقابة الوطنية للصحافة المغربية وإلى الأسرة الصحفية العربية وأسرة الفقيد ويدعو الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وينزله فسيح جناته .

Advertisements

وكان اتحاد الصحفيين العرب قد نعى من قبل نعيم الطوباسى نقيب الصحفيين الفلسطينيين الأسبق، والأمين المساعد للاتحاد العام للصحفيين العرب الأسبق، بعد صراع طويل مع المرض، مؤكدا أنه كان المنسق العام للقوى الوطنية الموحدة فى الانتفاضة الفلسطينية الأولى وقضى زهرة شبابه فى سجون الاحتلال، وعمل مستشارا إعلاميا خاصا للرئيس ياسر عرفات، وعضوا فى المجلس المركزى لمنظمة التحرير الفلسطينى.

وأضاف الاتحاد فى بيان له، أن الراحل قاد النضال الإعلامى الفلسطينى فى أحلك الظروف التى تمر بها القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن رحيل نعيم الطوباسي يعد خسارة كبيرة للإعلام الفلسطينى والعربى حيث كانت بصمته فى مجابهة الآلة الإعلامية الإسرائيلية ومقاومته التطبيع واضحة فى المحافل الإعلامية الدولية والعربية.