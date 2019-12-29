وكيل نقل النواب يتقدم بتقرير للجنة بشأن تطوير السكة الحديد

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وأضاف زين الدين، "أنه يكفي المسئولين داخل هيئة السكك الحديدية أن الابتسامة أصبحت ترتسم على وجوه جميع العاملين داخل القطارات وفى مقدمتهم العمال الشرفاء من المسئولين عن تنظيف الحمامات وعربات القطار".
وتابع وكيل لجنة النقل والمواصلات، "لقد كان جميع الطاقم على مستوى المسئولية ويستحقون التكريم من الفريق كامل الوزير، فلأول مرة أصبح ركاب قطارات الصعيد يستمتعون برحلاتهم".
ولفت محمد زين، إلي أنه سيتقدم بتقرير حول هذا الملف إلي لجنة النقل والمواصلات حول التغيير الإيجابى الذى طال السكك الحديدية إضافة الى بعض الملاحظات السلبية، معرباً عن ثقته الكاملة فى أن المهندس كامل الوزير والمهندس أشرف رسلان رئيس مجلس إدارة السكك الحديدية وجميع القيادات والعاملين بالهيئة على وعى وإدراك كاملين لتلافي هذه السلبيات.
وأشار زين الدين، إلي ضرورة إعطاء أولوية قصوى للممتلكات الخاصة بالسكة الحديد على طول الطريق من قضبان حديدية ملقاة وعربات كاملة من القطارات أصابها الصدأ وغيرها من ممتلكات السكك الحديدية، والملاحظة الثانية الاهتمام بجميع الاراضى الواقعة فى حرم السكة الحديد واستغلالها افضل استغلال، والملاحظة الثالثة استغلال محطات السكة الحديد فى مشروعات تجارية واستثمارية وإعلانات، وأما الملاحظة الرابعة فتتعلق بنقص وسائل الترفيه داخل مثل هذه القطارات وأتمنى عودة شاشات التليفزيون بداخلها.
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