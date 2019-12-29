كأس “الكاف”- فاخر يعلن عن تشكيلة الحسنية الأساسية أمام سان بيدرو

كشف محمد فاخر، مدرب فريق حسنية أكادير، عن تشكيل الفريق السوسي الأساسي، الذي سيخوض به، بعد قليل، مباراة سان بيدرو الإفواري، في إطار ثالث مباريات دور مجموعات كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والتي ستقام بملعب ” هوفويت بوانيي” في العاصمة الإفوارية أبيدجان. وسيدخل الفريق السوسي بالتشكيل الأساسي التالي: جدير ذكره، أن هذه المباراة ستنطلق على الساعة الثانية زوالا، وستنقل مباشرة على قناة ” بي ان سبورت 4″.

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