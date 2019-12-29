خاضت مصالح الأمن خلال الأسبوع الجاري، عمليات في مدن متعددة، لتفكيك خلايا إرهابية وتوقيف مشتبه فيهم وإحالتهم على التحقيق، وهي العملية التي انتهت بإحالة ثمانية أشخاص على التحقيق.
وفي ذات السياق، قالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إنه منذ بداية الأسبوع الجاري، أوقفت السلطات الأمنية عددا من المواطنين في مدن مختلفة، تم التحقيق معهم في مقرات ولايات الأمن التابعين لها قبل إخلاء سبيلهم في نفس اليوم.
وحسب المصدر ذاته، فإن العملية الأمنية الأخيرة، انتهت بإحالة 8 أشخاص على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، من بينهم شخصين من مدينة سيدي سليمان وشخص من جرسيف وأربعة آخرون من منطقة جرف الملحة.
كانت هذه تفاصيل خبر في أسبوع.. شبهة الإرهاب تجر 8 أشخاص إلى التحقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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