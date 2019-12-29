في أسبوع.. شبهة الإرهاب تجر 8 أشخاص إلى التحقيق

خاضت مصالح الأمن خلال الأسبوع الجاري، عمليات في مدن متعددة، لتفكيك خلايا إرهابية وتوقيف مشتبه فيهم وإحالتهم على التحقيق، وهي العملية التي انتهت بإحالة ثمانية أشخاص على التحقيق.

وفي ذات السياق، قالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إنه منذ بداية الأسبوع الجاري، أوقفت السلطات الأمنية عددا من المواطنين في مدن مختلفة، تم التحقيق معهم في مقرات ولايات الأمن التابعين لها قبل إخلاء سبيلهم في نفس اليوم.

وحسب المصدر ذاته، فإن العملية الأمنية الأخيرة، انتهت بإحالة 8 أشخاص على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، من بينهم شخصين من مدينة سيدي سليمان وشخص من جرسيف وأربعة آخرون من منطقة جرف الملحة.