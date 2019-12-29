جرس "بيج بين" يقرع لأول مرة بعد الترميمات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تنتظر العاصمة البريطانية لندن، قرع جرس برج ساعة "بيج بين" الشهير، في ليلة رأس السنة، في منتصف الليل، لأول مرة بعد انقطاع عامين، بسبب إجراء ترميمات فيه.

وشملت أعمال ترميم برج الساعة، المعروف باسم برج "إليزابيث"، والذي يبلغ ارتفاعه 96 مترًا، إحاطته بسقالات خلال العامين الماضيين، وإعادة تلميع واجهات الساعة الأربع، وطلاء الأجزاء المعدنية، وتنظيف وإصلاح النقوش الحجرية المنحوتة ببراعة على البرج.

وبدأت أعمال ترميم ساعة البرج، عام 2017، ولم تدق ساعة "بيج بين"، منذ ذلك الحين، إلا في الأحداث المهمة فقط، أما عملها الاعتيادي فقد توقف.

وكان يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، آخر يوم تُقرع فيه الساعة، إحياء لـ"يوم الذكرى"، الذي يكرّم ذكرى الجنود البريطانيين الذين قُتلوا أثناء خدمتهم.

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وقال البرلمان البريطاني في بيان إنه ستتم تجربة قرع الساعة عدة مرات، استعدادًا لرأس السنة الجديدة، وتبين أن أرقام وعقارب الساعة أعيد طلاؤها باللون الأزرق، عند رفع جزء من السقالات في آذار/ مارس، بعد أن كانت باللون الأسود وذلك ما يصفه العلماء بأنه لونها الأصلي.

ووصلت تكلفة ترميم برج إليزابيث بالكامل إلى 61 مليون جنيه استرليني حتى الآن، والتي شملت إصلاحه وإعادة تزيينه، وإعادة طلي الألوان إلى ما كانت عليه في التصميم الأصلي للبرج.

ومن المقرر الانتهاء من أعمال الترميم عام 2021 لبرج الساعة، والذي سيليه برنامج لترميم مبنى البرلمان البريطاني بتكلفة تبلغ أربعة مليارات جنيه استرليني.