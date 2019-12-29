اليمن: مقتل 9 بينهم أطفال بهجوم بصاروخ بالستي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أسفر هجوم بصاروخ بالستي، استهدف عرضا عسكريا لجماعة انفصالية يمنية جنوبية تدعمها الامارات، عن مقتل ستة جنود وثلاثة أطفال على الأقل، اليوم الأحد.

وكان الانفصاليون، المعروفون باسم "قوات المقاومة"، يختتمون عرضا لمجندين جدد داخل ملعب كرة قدم في عاصمة محافظة الضالع عندما وقع الانفجار، حسبما قال المتحدث باسم القوات، ماجد الشعيبي، في اتصال هاتفي مع وكالة أسوشيتد برس.

والانفصاليون الجنوبيون هم حلفاء مع التحالف الذي تقوده السعودية والذي يقاتل المتمردين الحوثيين في اليمن.

لكن الجنوبيين المدعومين من الإمارات على خلاف مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وهي أكثر ارتباطا بالسعودية.

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واتسعت الخلافات داخل الكتلة المناهضة للحوثيين خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأظهرت لقطات، نشرت على الإنترنت لهجوم اليوم، ثقبا في حقل من جراء انفجار على ما يبدو، بينما أظهرت لقطات أخرى جثثا على الأرض.

وقال الشعيبي إن أكثر من 20 شخصا، بينهم مدنيون، أصيبوا في الانفجار. واتهم الحوثيين بالوقوف وراء الهجوم.

ولم يعلق الحوثيون على الحادث. وهم يحاول انتزاع محافظة الضالع من الانفصاليين الجنوبيين منذ سنوات، لكن لم يحققوا تقدما كبيرا يذكر.