كفر قرع: اتهام أحمد مصري ومحمد زحالقة بقتل قاسم غاوي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في حيفا، اليوم الأحد، لائحة اتهام مرفقة بطلب تمديد اعتقال لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضد الشابين أحمد مصري (20 عاما) ومحمد زحالقة (27 عاما) من كفر قرع، نسبت إليهما التورط في جريمة قتل الشاب قاسم مسعود غاوي (36 عاما).

ويستدل من لائحة الاتهام أن "المتهمين قاما في منتصف ليلة 26.10.2019 بالترصد للمغدور بجانب بيته مساء وقوع الجريمة، وعند وصوله إلى المنزل في ساعات الليل المتأخرة قاما بإطلاق النار علية أمام عيون زوجته وأولاده وأقاربه الذين تواجدوا معه في السيارة في تلك الأثناء".

ووفقا لما جاء في لائحة الاتهام فإن الجريمة تعود إلى خلفية نزاع بين عائلات في القرية. وقُتل الشاب قاسم مسعود غاوي في وقت متأخر من مساء يوم 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، في جريمة إطلاق نار في كفر قرع.

وادعت الشرطة أنها منذ مطلع العام نجحت الشرطة بفك رموز 39 جريمة قتل في المجتمع العربي لتحيل المجرمين إلى القضاء، في حين بلغ عدد ضحايا جرائم القتل بالبلدات العربية منذ مطلع العام ولغاية اليوم 91 ضحية وعشرات المصابين.