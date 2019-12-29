- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مستشفيات الضالع توجه بالتبرع بالدم للمصابين إثر الاستهداف الحوثي والان مع التفاصيل
الأحد 29 ديسمبر 2019
أصدرت مستشفيات الضالع اليوم الأحد، توجيهات لأبناء المدينة بصورة عاجلة.
ودعت المستشفيات أبناء المدينة بالتبرع بالدم للجرحى الذين سقطوا إثر التفجير الذي استهدف عرضًا عسكريًّا صباح اليوم في المدينة بشكل عاجل.
وكان قد أكد المتحدث الرسمي لمحور الضالع العسكري، أن حصيلة الإستهداف الحوثي إلى الان 7 شهداء بينهم ثلاثة أطفال و 28 جريح ، أغلبهم مدنيين تابعين للجهة المنظمة للحفل كانوا يقوموا برفع الأجهزة والوسائل التنظيمية لحظة سقوط الصاروخ.
وأضاف المتحدث الرسمي للمحور، أن الحفل انتهى قبل سقوط الصاروخ بنصف ساعة بعد مغادرة المجندين والقادة مكان العرض.
وأكد المتحدث الرسمي، أن المليشيات الحوثية الإيرانية فشلت في تحقيق أهدافها المرجوة من هذا الإستهداف بقدر ما أزهقت أرواح المدنيين العزل.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. مستشفيات الضالع توجه بالتبرع بالدم للمصابين إثر الاستهداف الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.