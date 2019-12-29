رئاسة المجلس الإنتقالي تدين إستهداف الميليشيات للأبرياء في الضالع

الأحد 29 ديسمبر 2019

أدانت هيئة رئاسة الانتقالي الجنوبي، اليوم الأحد، اجتماعها الدوري الأسبوعي، برئاسة القائد عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس، الحادث الإرهابي الذي استهدف منصة الاحتفال في ميدان الصمود وسط مدينة الضالع، بعد انتهاء العرض العسكري الذي أقيم صباح اليوم بمناسبة تخرج دفعة جديدة من رجال الأمن، والذي شارك فيه عدد غفير من شباب وأطفال المدينة.



وحملت الهيئة المليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة في استهداف المدنيين والأطفال الأبرياء، للتعويض عن فشلها، مطالبة قيادة التحالف العربي والمنظمات الدولية العمل على وقف الاعتداءات التي تستهدف عمدا الأبرياء والمدن الآمنة.

وأكدت الهيئة في المقابل على أن مثل هذه الأعمال لن تكسر عزيمة أبطال المقاومة الجنوبية الأشاوس الذين لقنوا المليشيات الحوثية دروسا لن تنساها في ساحات المعارك.

عقب ذلك، استعرض الاجتماع القضايا المُدرجة في جدول أعماله، وفي مقدمتها الترتيبات والتحضير لانعقاد الدورة الأولى للجمعية الوطنية للعام 2020، بالإضافة إلى آليات تفعيل دور أعضاء الهيئة في إدارة هيئات المجلس.

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ووقف الاجتماع بإسهاب أمام قضية الاعتداءات على الأراضي والمتنفسات والأملاك الخاصة والعامة، والتي تزيد من حدتها عملية الصرف المستمرة للعقود من قبل جهات متعددة في الحكومة اليمنية.

وفي هذا الشأن شددت الهيئة على أهمية الوقوف بحزم أمام هذه القضية، وتأثيراتها على استقرار الوضع بالعاصمة عدن، حيث اتخذت جُملة من الاجراءات والمعالجات بشأنها.

كما ثمنت الهيئة الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية والعسكرية الداعمة للحملة الأمنية في العاصمة عدن، والتي تستهدف ضبط السيارات المجهولة والدراجات النارية، والتي انعكست إيجابا على الحالة الأمنية واستقرارها، داعية لمواصلتها لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار بالعاصة عدن.

وفي الختام، تطرق الاجتماع إلى باقي المواضيع المُدرجة في جدول أعماله واتخذ ما يلزم بشأنها من اجراءات.