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شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مرتزقة سوريون يقاتلون الجيش الليبي والان مع التفاصيل
الأحد 29 ديسمبر 2019
ظهر مقاتلون سوريون في العاصمة الليبية طرابلس، خلال الساعات الماضية، وهم يقاتلون الجيش الوطني الليبي بجانب ميليشيات موالية لحكومة الوفاق، في واحد من المشاهد الأكثر وضوحا لما تردد خلال الأيام الماضية بشأن نية تركيا نقل مرتزقة سوريين إلى ليبيا.
نشطاء ليبيون تداولوا مقاطع مصورة تظهر مسلحين يتحدثون بلهجة غير ليبية، ويطلقون على أنفسهم ”الجيش الحر في ليبيا“، ويزعمون أنهم استعادوا مواقع ميدانية من قوات الجيش في منطقة صلاح الدين جنوب طرابلس.
غير أن واحدة من المفارقات أن المسلحين الذين أظهرت لهجتهم أنهم سوريون بدا وكأنهم لا يعرفون من يقاتلون!، وذلك عندما كانوا يتوعدون قائد الجيش الليبي وتعثروا في نطق اسمه صحيحا.
وأكدت وسائل إعلام ونشطاء ليبيون أن تركيا نقلت أكثر من 1000 مسلح من المرتزقة السوريين الذين ينتمون إلى تنظيمات متشددة في سوريا، إلى العاصمة الليبية طرابلس، لمساندة ميليشيات حكومة الوفاق.
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