وفد من وزارة الداخلية يزور أمن ساحل حضرموت.. صور

الأحد 29 ديسمبر 2019

زار وفد من وزارة الداخلية، ممثلاً بالعقيد أحمد محمد مسود مدير عام الإمداد والتموين بوزارة الداخلية، والعقيد فؤاد سعد بن حمدين مدير عام مكتب الهجرة والجوازات بالوزارة، اليوم الأحد، مبنى الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت، للإطلاع عن كثب على الأوضاع الأمنية بساحل حضرموت والإنجازات التي تحققت خلال العام الجاري.



وخلال الزيارة التقى الوفد الوزاري بالمدير العام للأمن والشرطة العميد منير كرامه التميمي وعدد من مدراء الإدارات والأقسام الأمنية، حيث رحب، العميد التميمي بالوفد، شاكراً لهم هذه الزيارة التي تهدف إلى الأرتقاء بالعمل الأمني وتعزيز العلاقة بين إدارة الأمن والوزارة.

ونقل العميد التميمي تحيات ضباط وصف وأفراد منتسبي الأمن والشرطة بساحل حضرموت لقيادة وزارة الداخلية ممثلة بالمهندس أحمد بن أحمد الميسري، وحرصه على الرفع من وتيرة العمل الأمني في عموم المحافظات وحضرموت بصورة خاصة، مثمناً تلك الجهود والمتابعة المستمرة للأوضاع الأمنية في المحافظة.

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وقدم العميد التميمي للوفد الوزاري شرحاً مفصلاً عن الوضع الأمني والإنجازات التي تحققت خلال العام الجاري 2019م وإطلاعهم على الاحتياجات والتحديات التي تواجهها إدارة الأمن بحضرموت، إضافة للخطة العامة للعام الجديد.

حضر اللقاء العميد غيثان سالم البحسني نائب مدير الأمن، والعقيد عوض عبدالله العوبثاني مساعد مدير الأمن لشئون الخدمات، والعقيد مرعي باخلعه مدير إدارة القيادة والسيطرة، والرائد عبدالرحمن المنصوري مدير إدارة الإمداد والتموين، والرائد عمر باحاج نائب مدير الإمداد ومسئول قسم المركبات، والمقدم عبدالله لحمدي مدير مكافحة المخدرات، والمقدم فيصل الجابري أركان حرب النجدة، وملازم أول صالح ناصر باسمير مدير مكتب مدير الأمن.