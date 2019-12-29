شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يرسل مئات الجهاديين من سوريا إلى ليبيا والان مع التفاصيل

الأحد 29 ديسمبر 2019 قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن تركيا تدرب حاليا نحو 1000 عنصر من الجنسية السورية لإرسالهم إلى ليبيا.

وذكر المرصد أن تركيا تغري المسلحين السوريين بالجنسية لإرسالهم للقتال في #ليبيا. وأكد المرصد أن 300 مسلح موالين لتركيا انتقلوا بالفعل إلى طرابلس الليبية لقتال الجيش الوطني. Advertisements وأكد المرصد أن تركيا تدفعي ألفي دولار على الأقل كراتب # لمن يوافق على الانتقال. وتابع المرصد أن أردوغان بدء بنقل المسلحين الجهاديين إلى ليبيا منذ أكتوبر الماضي. هذا وقد تصدر هشتاج إرسال أردوغان مسلحين إلى ليبيا الترند على موقع تويتر.

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