شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يدعو منظمة انترسوس الإيطالية لتوسيع نطاق عملها والان مع التفاصيل

الأحد 29 ديسمبر 2019 دعا محافظ حضرموت، منظمة انترسوس الإيطالية، لتوسيع نطاق عملها ليشمل مناطق جديدة.

كما أشاد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بالجهود التي تبذلها منظمة انترسوس الإيطالية في عدد من المجالات الحيوية والهامة بالمحافظة. Advertisements جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه صباح اليوم مديرة المشاريع بمنظمة انترسوس بحضرموت الدكتورة خليل بامطرف، دعا خلاله المنظمة لتوسيع نطاق عملها ليشمل مناطق جديدة في المحافظة والتركيز بشكل أكبر على المناطق النائية والبعيدة عن مراكز المديريات. واكد محافظ حضرموت على استمرار السلطة المحلية بالمحافظة في تقديم كافة التسهيلات اللازمة والضرورية لإنجاح كافة البرامج والخطط والمشاريع الهادفة لخدمة المواطنين بكافة مديريات المحافظة.

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