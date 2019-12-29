شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة هونج كونج تعد المتظاهرين بـ«بداية جديدة في 2020» والان نبدء بالتفاصيل

• تشكيل لجنة مراجعة للتحقيق في أسباب الثورة الحالية بالمدينة تعهد مسؤول حكومي بارز اليوم الأحد في هونج كونج ببداية جديدة لعام 2020 بتشكيل لجنة مراجعة للتحقيق في أسباب الثورة الحالية بالمدينة. وفيما وصفه بأنه "خطاب لهونج كونج"، ذكر ماتيو تشيونج كين-تشونج أمين عام الشؤون الإدارية (رئيس الوزراء)أن الحكومة ستشكل "لجنة مراجعة مستقلة"، مؤلفة من خبراء وقادة المجتمع لإيجاد السبب الجذري للمشكلات. وتجتاح هونج كونج احتجاجات حاشدة منذ يونيو الماضي بدأت ردا على مشروع قانون تسليم المطلوبين للبر الرئيسي في الصين، لكن الاضطرابات تحولت منذ ذلك الحين إلى دعوات لمزيد من الإصلاحات الديمقراطية وتحقيق مستقل بشأن عنف الشرطة.

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