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بدء الربط الكهربائي بين مصر والسودان 12 يناير

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شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الربط الكهربائي بين مصر والسودان 12 يناير والان نبدء بالتفاصيل

أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط يوم الأحد إن مصر والسودان سيبدآن تشغيل الربط الكهربائي في 12 يناير بطاقة تصل إلى 50 ميجاوات.

ونقلت الوكالة عن وزير الكهرباء المصري محمد شاكر قوله إن تكلفة المشروع بلغت 509 ملايين جنيه ولمسافة ألف كيلومتر.

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