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البرد القارس يقتل 50 شخصاً في بنجلادش

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قال مسؤولون في قطاع الصحة في بنجلادش إن ما لا يقل عن 50 شخصا لقوا حتفهم بسبب موجة البرد القارس التي تجتاح البلاد.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية أن أدنى درجة حرارة بالبلاد لهذا العام سُجلت في الصباح الباكر اليوم الأحد عند 4.5 درجة مئوية في بلدة تيتوليا الحدودية في شمال بنجلادش.

وقالت عائشة أختر، وهي مسؤولة في مديرية الصحة الحكومية، إن ما لا يقل عن 17 شخصا لقوا حتفهم بسبب التهاب حاد في الجهاز التنفسي بينما توفي 33 آخرون بسبب أمراض اخرى في أنحاء بنجلادش خلال الفترة من أول نوفمبر إلى 28 ديسمبر.

وتابعت قائلة إن ذوي الدخل المحدود، خاصة العمال، هم الأكثر تضررا من الطقس البارد لافتقارهم إلى الملابس الثقيلة، كما أن الكثيرين معرضون للإصابة بأمراض مثل الالتهاب الرئوي، خاصة الأطفال وكبار السن.

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