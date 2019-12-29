شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف برميل نفطي خسائر العراق من الاحتجاجات والان نبدء بالتفاصيل

تواصلت الاحتجاجات الشعبية في العراق اليوم في شهرها الثالث على التوالي متسببةً لأول مرة منذ انطلاقها في خسارة العراق لجزء من إنتاجه النفطي بسبب قيام المحتجين بإغلاق حقل نفطي جنوبي البلاد.

وذكرت شركة نفط محافظة ذي قار في بيان أن آبار ومحطات عزل الغاز في حقل الناصرية النفطي بالمحافظة أغلقت منذ فجر يوم أمس بعد عجز الحكومة المحلية عن تأمين الحماية لكادر الحقل الذي تعرض لضغوط كبيرة، فيما قطعت الطرق المؤدية للحقل من قبل محتجين.

وأوضح البيان أن العراق خسر بسبب إغلاق الحقل اليوم مئة ألف برميل نفطي من ضمن منظومة الإنتاج الوطني.

ويعد حقل الناصرية النفطي -ثاني أكبر حقل نفطي في محافظة ذي قار- بعد حقل الغراف النفطي وهو يشغل من قبل شركات وزارة النفط العراقية.