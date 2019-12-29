ردود فعل من ادارة الشرطة بعد سداسية الشباب

رياضة 2019-12-29 | 12:54 1,138 مشاهدة اتخذت ادارة الشرطة، ثلاث ردود فعل عقب الخسارة القاسية امام الشباب السعودي في ذهاب دور ربع النهائي من البطولة العربية "كأس محمد السادس". وقررت ادارة النادي تسمية صالح راضي، مديراً لجهاز الكرة في الفريق كي يكون حلقة اتصال بين المدرب الصربي الكسندر اليتش واللاعبين. وكذلك قررت الادارة الاستغناء عن خدمات اللاعب شيركو كريم، لاسباب ادارية وبعد طلب من المدرب.



وتقرر ايضا اقامة معسكر تدريبي للفريق من الفترة 7-19 كانون الثاني المقبل، تحضيرا للقاء الاياب امام الشباب. وتقرر ايضا اقامة معسكر تدريبي للفريق من الفترة 7-19 كانون الثاني المقبل، تحضيرا للقاء الاياب امام الشباب. يذكر ان مباراة الذهاب انتهت بفوز الشباب 6-0 في حين تقام مباراة الاياب في 20 كانون الثاني المقبل.

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