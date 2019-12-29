البرلمان ينشر جدول اعمال جلسة الغد

نشر مجلس النواب، الأحد، جدول أعمال جلسته الـ27 المقرر عقدها غدا الاثنين. ويتضمن جدول أعمال جلسة الغد، التصويت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون الادارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019. كما يتضمن الجدول استكمال مناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، فضلا عن مناقشات عامة. Advertisements

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