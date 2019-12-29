بالصور.. قطع طريق مهم وسط بغداد

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أفاد مصدر امني، اليوم الاحد، بقطع السلطات طريقا مهما وسط العاصمة بغداد.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن القوات الامنية قطعت الطريق من مقر نجدة بغداد قرب مجسر ملعب الشعب، باتجاه مستشفى العلوية في منطقة الكرادة وسط بغداد".
وعزا المصدر، سبب القطع، قطع الطريق الى الزخم المروي الحاصل قرب المجسر.
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