تقرير: القوة الشرائية المحلية في بغداد أقل بنسبة 9.21 ٪ من أربيل

كشف تقرير نشر على موقع "نومبيو" الذي يعنى بالمستوى المعيشي لدول العالم، أن القوة الشرائية المحلية في بغداد أقل بنسبة 9.21 ٪ من أربيل.

وقال التقرير بحسب اخر تحديث في شهر كانون الاول 2019 ، إن القوة الشرائية المحلية في بغداد أقل بنسبة 9.21 ٪ من أربيل".

واضاف ان "أسعار الإيجارات في بغداد أعلى بنسبة 20.10٪ من أربيل، فيما تكون أسعار المطاعم في بغداد أعلى بنسبة 8.38٪ عنها في أربيل".

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واشار التقرير الى ان "أسعار البقالة في بغداد أقل بنسبة 7.18٪ عنها في أربيل"، مبينة ان "أسعار المستهلك بما في ذلك الإيجار في بغداد أعلى بنسبة 4.17 ٪ من أربيل".

وبين ان "الاسرة العراقية المتكونة من اربعة اشخاص تحتاج الى حوالي 2،187.65 دولار (2،603،299.44 دينارعراقي) في بغداد للحفاظ على نفس المستوى من الحياة الذي يمكن أن يكون مع 2،100.00 دولار في أربيل (أربيل) على افتراض أنك تستأجر في كلتا المدينتين".

ويعتبر موقع نومبيو هو احد المواقع الذي تم اطلاقه في عام 2009، ويعتبر كمصدر من قبل العديد من الصحف والمجلات العالمية بما في ذلك بي بي سي، تايم، ذي فوركس، فوربس، ذي إكونوميست، بوسينيس إنزيدر، سان فرانسيسكو كرونيكل، نيو يورك تيمس، ذي تلغراف، ذي إيدج، ذي سيدني مورنينغ هيرالد، الصين اليومية، واشنطن بوست، الولايات المتحدة الأمريكية اليوم وعشرات المواقع ووسائل الاعلام الأخرى.