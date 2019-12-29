اختيار القاضيين دهام اكرم وعمر احمد محمد ضمن قرعة مفوضية الانتخابات

فاز القاضيان، دهام اكرم وعمر احمد محمد، اليوم الاحد، خلال القرعة التي اجرها مجلس القضاء الاعلى، بعضوية مفوضية الانتخابات.

وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان، تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "بمشاركه عدد من الاعلاميين، اجريت قرعة في مجلس القضاء الاعلى، باشراف الامم المتحدة، لاختيار اعضاء لمفوضية الانتخابات من القضاة".

وأضاف أن "الفائز بنتيجة قرعة المجموعة الاولى لمجلس قضاء اقليم كردستان، وتضم اربيل ودهوك، هو القاضي دهام اكرم عمر، فيما فاز بنتيجة قرعة المجموعة الثانية لمجلس قضاء اقليم كردستان وتضم السليمانية، القاضي عمر احمد محمد".