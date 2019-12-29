بالوثائق.. نائب يرفع دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية

رفع النائب عن كتلة صادقون عدي عواد، دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية برهم صالح. وحصلت الخليج 365، على وثائق لدعوى قضائية رفعها النائب عدي عواد ضد رئيس الجمهورية برهم صالح بتهمة انتهاك العديد من نصوص الدستور. ودعا عواد المحكمة الاتحادية، بحسب الدعوى القضائية، إلى "سحب يد الرئيس برهم صالح واصدار امر ولائي بتكليف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بمهامه لتكليف رئيس للوزراء". Advertisements

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