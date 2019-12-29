العثور على سيارة مفخخة تحمل لوحات تسجيل سورية ضمن 'إرادة النصر' الثامنة

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، عن العثور على سيارة مفخخة تحمل لوحات تسجيل مرورية سورية، ضمن عملية إرادة النصر بصفحتها الثامنة. وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "من خلال التفتيش الدقيق، تمكنت قطعات الفرقة المدرعة التاسعة من تفكيك وتفجير عجلة مفخخة في قرية السهيل بالمقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك، ضمن تنفيذ عملية إرادة النصر الثامنة". Advertisements وأضافت أن "العجلة المفخخة تحمل لوحات تسجيل سورية". يذكر ان قيادة العمليات المشتركة اعلنت، اليوم الاحد، عن انطلاق المرحلة الثامنة من عملية ارادة النصر، فيما اشارت الى ان العملية تتكون من خمسة مراحل.



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