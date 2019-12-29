- 1/2
- 2/2
العين الإخباريةالأحد 2019/12/29 03:37 م بتوقيت أبوظبي
وزير الداخلية المصري خلال اجتماع بقيادات أمنية
تعهد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية المصري، الأحد، بالتصدى الحاسم والمباشر لأية محاولات من شأنها المساس بأمن واستقرار البلاد، وفق ما يكفُله القانون لحماية مقدرات الوطن وحياة أبنائه.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع عدد من القيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بالوزارة، لبحث استراتيجية العمل الأمني خلال المرحلة الحالية والتي ستشهد العديد من الفعاليات والاحتفالات.
وقال اللواء توفيق إن التحديات الأمنية التي تفرضها المرحلة تتطلب العمل الدؤوب والانضباط في الأداء وإنفاذ القانون بكل جرأة وجسارة، معرباً عن ثقته في رجال الشرطة على مواجهة تلك التحديات.
ولفت إلى أن الملف الأمني شهد تقدماً بجميع محاوره بفضل تلك الجهود، رغم ما تموج به الساحة الدولية والإقليمية من تغيرات واضطرابات، مشيداً في هذا الصدد بالتعاون المُثمر مع القوات المسلحة المصرية الذي أسهم بشكل فعال في اكتمال منظومة الأمن.
وأشاد وزير الداخلية المصري بوعي وإدراك الشعب المصري حول طبيعة التحديات التي تشهدها المرحلة، وتعاونهم مع الشرطة والذي كان له بالغ الأثر في تحقيق الاستقرار والازدهار الذي تشهده البلاد.
واستعرض الوزير محاور الخطة الأمنية لتأمين احتفالات حيث وجه برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال فترة الأعياد المقبلة والارتقاء بمعدلات الأداء.
ونجحت الجهود الأمنية المصرية في الشهور الماضية في تقويض بنية الإرهاب ومنابع تمويله.
وعادة ما ترفع السلطات الأمنية في مصر درجة الاستعداد الأمني في البلاد خلال فترات الأعياد تحسبا لهجمات إرهابية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية المصري يتعهد بالتصدي لمحاولات المساس بأمن البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.