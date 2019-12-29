وزير الداخلية المصري يتعهد بالتصدي لمحاولات المساس بأمن البلاد

تعهد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية المصري، الأحد، بالتصدى الحاسم والمباشر لأية محاولات من شأنها المساس بأمن واستقرار البلاد، وفق ما يكفُله القانون لحماية مقدرات الوطن وحياة أبنائه.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع عدد من القيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بالوزارة، لبحث استراتيجية العمل الأمني خلال المرحلة الحالية والتي ستشهد العديد من الفعاليات والاحتفالات.

وقال اللواء توفيق إن التحديات الأمنية التي تفرضها المرحلة تتطلب العمل الدؤوب والانضباط في الأداء وإنفاذ القانون بكل جرأة وجسارة، معرباً عن ثقته في رجال الشرطة على مواجهة تلك التحديات.

Advertisements

ولفت إلى أن الملف الأمني شهد تقدماً بجميع محاوره بفضل تلك الجهود، رغم ما تموج به الساحة الدولية والإقليمية من تغيرات واضطرابات، مشيداً في هذا الصدد بالتعاون المُثمر مع القوات المسلحة المصرية الذي أسهم بشكل فعال في اكتمال منظومة الأمن.

وأشاد وزير الداخلية المصري بوعي وإدراك الشعب المصري حول طبيعة التحديات التي تشهدها المرحلة، وتعاونهم مع الشرطة والذي كان له بالغ الأثر في تحقيق الاستقرار والازدهار الذي تشهده البلاد.

واستعرض الوزير محاور الخطة الأمنية لتأمين احتفالات حيث وجه برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال فترة الأعياد المقبلة والارتقاء بمعدلات الأداء.

ونجحت الجهود الأمنية المصرية في الشهور الماضية في تقويض بنية الإرهاب ومنابع تمويله.

وعادة ما ترفع السلطات الأمنية في مصر درجة الاستعداد الأمني في البلاد خلال فترات الأعياد تحسبا لهجمات إرهابية.