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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية.. أحكام بالإعدام والسجن على منفذي هجوم حديقة "الملز" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
أصدرت المحكمة الجزائية بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم الأحد، أحكاماً ابتدائية بالإعدام والسجن بحق منفذي هجوم الطعن الذي استهدف فرقة استعراضية في حديقة الملك عبدالله بمنطقة ”الملز“ خلال موسم الرياض.
وقضت المحكمة السعودية في حكمها الابتدائي بقتل مرتكب الهجوم على الفرقة الاستعراضية وسجن المتهم الثاني في القضية 12 عاماً و6 أشهر.
وأعلنت شرطة الرياض عقب الهجوم أن منفذه وافد يمني الجنسية يدعى عماد عبدالقوي ثعبان المنصوري ويبلغ من العمر 33 عامًا، ويعمل في قطاع الإنشاءات، تحت مسمى ”عامل معماري“.
وفي أعقاب الحادث، قالت الحكومة الإسبانية إن الفنانين الذين تعرضوا للهجوم بالسكين في الرياض، خلال عرض موسيقي في حديقة عامة، هم 4 من مواطنيها.
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