مصر ترفع درجة الاستعداد الأمني القصوى في جميع المحافظات

ذكرت وسائل إعلامية أن وزارة الداخلية رفعت درجة الاستعداد الأمني القصوى في جميع المحافظات خلال الفترة المقبلة.
وذكر الموقع الإلكتروني لقناة "روسيا اليوم" أن وزير الداخلية محمود توفيق، عقد اجتماعاً مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية، لبحث استراتيجية العمل الأمني خلال المرحلة الحالية التي ستشهد العديد من الفعاليات والاحتفالات.
واستعرض وزير الداخلية محاور الخطة الأمنية لتأمين احتفالات المواطنين خلال الأيام المقبلة، حيث وجه برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى وذلك خلال فترة الأعياد المقبلة.
وشدد توفيق على التواجد الأمني بالشوارع والميادين لتأمين أماكن الاحتفالات والمنشآت الهامة والحيوية، وضرورة نشر قوات التدخل السريع والدوريات الأمنية وعناصر البحث الجنائي بكافة الطرق والمحاور، بالإضافة إلى تعزيز قوات الحماية المدنية ونشر الخدمات المرورية وسرعة التعامل مع المواقف الطارئة والتوظيف الأمثل لطاقات القوات.
ووجه وزير الداخلية بالتعبئة الميدانية لكافة المستويات القيادية، من أجل متابعة سير الأداء الأمني وتنفيذ الخطط الأمنية، مشددا على الالتزام بحسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع الجماهير أثناء تنفيذ بنود الخطة الأمنية.
وأعرب توفيق عن ثقته بأن رجال الشرطة قادرون على مواجهة التحديات، مؤكداً التصدي الحاسم والمباشر لأية محاولات من شأنها المساس بأمن واستقرار البلاد.
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