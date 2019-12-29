بعد هروبه من ليبيا.. كاتب كويتي يتوقع مصير فايز السراج: «سيواجه ما واجهه معمر القذافي»

كشف الكاتب الصحفي الكويتي أحمد الجار الله عن مصير رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، بعد تداول أنباء قوية عن هروب من البلاد وتوجهه إلى العاصمة البريطانية لندن.

وقال الجار الله، في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن الجيش الوطني الليبي يتقدم في معركته ضد الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس.

وأشار الكاتب الصحفي إلى أن مصر واليونان أوفت بوعدها ولم تسمح لعبور الطائرات التركية الوصول للعاصمة الليبية.

وفي تغريدة أخرى، توقع الجار الله هروب رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج من البلاد، حيث قال: "توقعوا هروب السراج لكن إلي أين الله أعلم

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وأضاف الكاتب الصحفي الكويتي أن السراج قد يواجه الفترة القادمة نفس مصير الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، حيث قال: "وقد يواجه ما واجهه الرئيس القذافي الذي تم قتله بطريقة مؤذية.

واختتم الجار الله تغريداته قائلاً: "الشعب الليبي في طرابلس قذف الحجارة على المدرعات التركية هذا هو شعب عمر المختار".

وتجددت الاشتباكات مساء الجمعة - السبت بين قوات الجيش الوطني الليبي وكتائب الزاوية في منطقة أبو عيسى غرب مدينة الزاوية التي تبعد 48 كلم غرب العاصمة طرابلس.

والجمعة الماضية، أعلن الجيش الليبي عن سيطرته على طريق مطار طرابلس ومعسكر النقلية الاستراتيجي في العاصمة.