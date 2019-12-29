ذكر باحثون إن الولايات المتحدة شهدت في عام 2019 رقما قياسيا من حيث عدد القتلى في حوادث القتل الجماعي.
ودشنت وكالة "أسوشيتدبرس" وصحيفة "يو اس توداي" وجامعة "نورث ايسترن" قاعدة بيانات وثقت 41 حادثة قتل جماعي قتل فيها 211 شخصا.
ويُعرف حادث القتل الجماعي بالهجوم الذي يسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل ليس من بينهم منفذ الهجوم.
ومن بين أكثر حوادث القتل الجماعي دموية في عام 2019 مقتل 12 شخصا في مدينة فيرجينيا بيتش في أيار و22 آخرين في مدينة الباسو في أب.
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة: 2019 شهدت رقما قياسيا أميركيا في عدد ضحايا حوادث القتل الجماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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