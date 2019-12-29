دراسة: 2019 شهدت رقما قياسيا أميركيا في عدد ضحايا حوادث القتل الجماعي

ذكر باحثون إن ​الولايات المتحدة​ شهدت في عام 2019 رقما قياسيا من حيث عدد القتلى في حوادث القتل الجماعي.

ودشنت وكالة "أسوشيتدبرس" وصحيفة "يو اس توداي" وجامعة "نورث ايسترن" قاعدة بيانات وثقت 41 حادثة قتل جماعي قتل فيها 211 شخصا.

ويُعرف حادث القتل الجماعي بالهجوم الذي يسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل ليس من بينهم منفذ الهجوم.

ومن بين أكثر حوادث القتل الجماعي دموية في عام 2019 مقتل 12 شخصا في مدينة ​فيرجينيا​ بيتش في أيار و22 آخرين في مدينة الباسو في أب.