القضاء السعودي يحكم بإعدام يمني هاجم عرضا مسرحياً اسبانياً في الرياض

أصدرت ​محكمة​ سعودية حكما ب​الاعدام​ على يمني هاجم بالسكين أربعة ممثّلين اسبان خلال عرض مسرحي في ​حديقة​ في ​الرياض​ الشهر الماضي. كما أصدرت المحكمة الجزائية حكما ب​السجن​ لمدة 12 سنة وستة أشهر على يمني آخر على خلفية الهجوم ذاته الذي قالت السلطات ان ​تنظيم القاعدة​ أمر به وكان الأول من نوعه منذ أن بدأت المملكة تخفيف القيود على قطاع الترفيه.

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