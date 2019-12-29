القضاء السعودي يحكم بإعدام يمني هاجم عرضا مسرحياً اسبانياً في الرياض

أصدرت محكمة سعودية حكما بالاعدام على يمني هاجم بالسكين أربعة ممثّلين اسبان خلال عرض مسرحي في حديقة في الرياض الشهر الماضي.
كما أصدرت المحكمة الجزائية حكما بالسجن لمدة 12 سنة وستة أشهر على يمني آخر على خلفية الهجوم ذاته الذي قالت السلطات ان تنظيم القاعدة أمر به وكان الأول من نوعه منذ أن بدأت المملكة تخفيف القيود على قطاع الترفيه.
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