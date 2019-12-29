نائب رئيس المستشفيات الخاصة طالب المعنيين بايجاد حل لما يتعرض له مستشفى رياق

تطرق نائب رئيس ​المستشفيات الخاصة​ في ​لبنان​ محمد عبدالله الى موضوع اطلاق النار الذي تعرض له ​مستشفى رياق​، معتبرا انه "رغم المعوقات التي تتعرض لها المستشفى في هذه الظروف الصعبة ، نجد بعض الخارجين عن القانون من الذين يستسهلون الاضرار بمصالح الناس وبأرزاقهم هم لا يأبهون لرادع قانوني او ديني او اخلاقي او عرف اجتماعي وما انفكوا ولمرات ثلاث باطلاق القذائف الصاروخية و​الاسلحة​ الرشاشة على المستشفى والمنازل المحيطة بها محاولين ​ارهاب​ المرضى والجسم الطبي بغية الابتزاز وفرض الخوّات".



وفي ​مؤتمر​ صحافي من المستشفى، اكد عبدالله ثقته ب​الاجهزة الأمنية​ مطالباً "بإيجاد حل لهذا الموضوع والعمل من اجل المحافظة على امن المنطقة قبل تفاقم الامور".

وطالب عبدالله ​القوى الامنية​ بالتدخل عبر الاطر الناجعة لانهاء الحالة الشاذة في المنطقة .