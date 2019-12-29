اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب جورج عطالله في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي انه "إذا كان من حل جذري مطلوب كما يقول النائب مروان حمادة، فالحل ان يكون في ​السجن​ من اعترف انه قبض لأنه كان مزنوقاً وأنه يمسك دفترين للمحاسبة واحد له والآخر يقدمه للمالية كي يتهرب من الضرائب وأنه ساير قاتل ابيه ولم يعتذر من المسيحيين لأنه قتلهم وهجّرهم وكذلك ايضاً أزلامه وأشباهه".

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كانت هذه تفاصيل خبر عطالله ردا على حمادة: الحل ان يكون في السجن من اعترف انه يمسك دفترين للمحاسبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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