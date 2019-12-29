اشار عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​محمد خواجة​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "برسم حاكمية ​مصرف لبنان​ وجمعية المصارف: كيف سمحتم بـ "تسلل" مليارات الدولارات الى الخارج خلال الشهرين المنصرمين، وقبضتم على مدخرات اللبنانيين وودائعهم؟" اضاف قائلا "من حقنا معرفة حجم تلك المليارات وأصحابها و المتواطئين معهم؟ وكيف السبيل لإعادتها لتوفير السيولة في السوق؟ نحن بإنتظار الإجابة".

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كانت هذه تفاصيل خبر خواجة: كيف سمحتم بـ"تسلل" مليارات الدولارات الى الخارج خلال الشهرين المنصرمين؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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