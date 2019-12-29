حنكش: لا يمكن للمصارف ان تذل الناس وان تحدد لهم قيمة السحوبات

أشار عضو كتلة "الكتائب" النائب النائب ​الياس حنكش​ الى ان "المطلوب اليوم ان نعرف ما هو حجم المشكلة الاقتصادية التي نعيشها"، لافتا الى انه "سيطالب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية او بمثول حاكم مصرف ​لبنان​ ​رياض سلامة​ امام ​لجنة الاقتصاد​ والتجارة".

وفي حديث اذاعي راى حنكش "اننا في بداية ثورة الجياع"، وسأل: "كيف تم تهريب اموال النافذين الى الخارج ؟" مؤكدا انه "لا يمكن للمصارف ان تذل الناس وان تحدد لهم قيمة السحوبات".

ولفت الى ان "لبنان لم يمر يوما بما يمر به اليوم، وما نراه مشكلة حقيقية، فهناك مصانع تقفل ابوابها، وموظفون سيصبحون خارج وظائفهم"، مضيفا:" "الكثير من المسؤولين جمعوا اموالهم من مال الشعب المنهوب".

