ياسين جابر: يجب أن نتحرك قبل فوات الأوان

نشر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي مقتطفات من مقابلة له في تاريخ 28 تشرين الأول 2018.
وأرفق جابر الفيديو بتعليق اعتبر فيه انه "خلال السنوات الماضية حذرت كثيراً ورفعت الصوت، ولكن للأسف لم يكن أحد يريد الإستماع، وللأسف ما زالت القيادات السياسية تعيش حالة انكار. يجب ان نتحرك قبل فوات الأوان".
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