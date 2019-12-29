نتانياهو: ندين مظاهر معاداة السامية والهجوم الوحشي في منزل الحاخام بنيويورك

اكد رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ ان "​إسرائيل​ تدين بشدة مظاهر ​معاداة السامية​ الأخيرة والهجوم الوحشي الذي ارتكب خلال عيد الحانوكا في منزل الحاخام بمدينة مونسي التي تقع في ولاية ​نيويورك​ الأميركية"، مشيرا الى "اننا سنتعاون بشتى الطرق مع السلطات المحلية من أجل المساعدة في دحر هذه الظاهرة ونعرض هذه المساعدة على جميع الدول".

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