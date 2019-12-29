نقيب الصيادلة للنشرة: كأن موضوع الاعتداءات على الصيدليات لا يعنيهم في وزارة الداخلية

بعد تعرض احدى ​الصيدليات​ للسرقة في ​القبة​ صباح اليوم بقوة ​السلاح​، ناشد نقيب الصيادلة ​غسان الامين​ المعنيين عبر "​الخليج 365​" التحرك لوضع حد لهذه الظاهرة التي تكررت كثيرا في الآونة الأخيرة.

ولفت الأمين الى أن "السارقين لا يكتفون بسرقة الأموال من الصيدليات بل يقومون بسلب الادوية المخدرة ايضا"، مشيرا الى ان "النقابة لا يمكنها القيام بشيء سوى مناشدة المعنيين التحرك"، متسائلا:" هل يريدون منا ان نحمل السلاح لحماية صيدلياتنا؟"، مضيفا:" ما يحصل هو امر مؤسف جدا".

وكشف انه "طلبت موعدا من وزيرة الداخلية أكثر من مرة ولكن لم يتم التجاوب وكأن الموضوع لا يعنيهم في ​وزارة الداخلية​"، معتبرا ان "هذا الموضوع بحاجة الى تنسيق مع وزيرة الداخلية لبحث سبل معالجته".

